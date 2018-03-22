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Видео из Арктики: Подлодка США крепко застряла во льдах

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С интернете опубликовано видео, на котором подлока США во время учений крепко застряла в Арктических льдах.

Американский канал CNN опубликовал репортаж с видео из Арктики, где подлодка США во время проведения учений крепко застряла во льдах Арктики.

Военные моряки-подводники отрабатывали на учениях нанесение ударов по "противнику". Перед моряками стояла задача вынырнуть из воды и нанести удар. Ранее в Пентагоне заявляли, что способны отразить любую атаку с российской стороны. Но арктический лед оказался " не по зубам" американской подлодке, она не смогла всплыть и застряла. Лед прочно сковал американскую субмарину.

Видео: CNN

Теги: арктика , застряла во льдах , подлодка сша , сша
Категории: Лента новостей Происшествия Мировые новости

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