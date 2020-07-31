Видео: фура потеряла контейнер на проезжей части в Красносельском районе

Фура "потеряла" контейнер при повороте на проезжей части в Красносельском районе. Инцидент произошел утром 31-го июля.
Транспортное средство двигалось через перекрестов улица Маршала Казакова и улицы Доблести. Водитель решил не сбавлять скорость, это обернулось тем, что контейнер выпал на проезжую часть прямо у пешеходного перехода. Содержимое вывалилось на дорогу.
Обошлось без пострадавших.
Ранее упавший контейнер перегородил дорогу машинам на Витебском проспекте.
Видео: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все