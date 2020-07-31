Видео: фура потеряла контейнер на проезжей части в Красносельском районе

В этот момент на перекрестке больше никого не было.

Фура "потеряла" контейнер при повороте на проезжей части в Красносельском районе. Инцидент произошел утром 31-го июля. Транспортное средство двигалось через перекрестов улица Маршала Казакова и улицы Доблести. Водитель решил не сбавлять скорость, это обернулось тем, что контейнер выпал на проезжую часть прямо у пешеходного перехода. Содержимое вывалилось на дорогу. Обошлось без пострадавших. Ранее упавший контейнер перегородил дорогу машинам на Витебском проспекте. Видео: Piter.TV