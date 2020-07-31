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Видео: фура потеряла контейнер на проезжей части в Красносельском районе

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В этот момент на перекрестке больше никого не было.

Фура "потеряла" контейнер при повороте на проезжей части в Красносельском районе. Инцидент произошел утром 31-го июля.

Транспортное средство двигалось через перекрестов улица Маршала Казакова и улицы Доблести. Водитель решил не сбавлять скорость, это обернулось тем, что контейнер выпал на проезжую часть прямо у пешеходного перехода. Содержимое вывалилось на дорогу.

Обошлось без пострадавших. 

Ранее упавший контейнер перегородил дорогу машинам на Витебском проспекте. 

Видео: Piter.TV 

Теги: контейнер, перекресток, фура
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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