Видео: двухлетняя девочка украла попкорн у принца Гарри

В сеть проникли забавные кадры, на которых двухлетняя малышка на спортивном состязании "Игры непобежденных" ворует попкорн у принца Гарри.
По данным СМИ, девочка пришла на игру Англии и Дании вместе с мамой Хейли и папой Дэйвом Хэнсоном, призером Паралимпийских игр.
На кадрах видно, как девочка заметила, что принц отвлекся, и начала потихоньку "таскать "его попкорн из ведерка. Принц Гарри увидел это и пытался спасти свою еду, но после сам решил поделиться. Ему удалось даже немного поиграть с малышкой.
Видео: YouTube/Ирина Алексеева