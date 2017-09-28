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Видео: двухлетняя девочка украла попкорн у принца Гарри

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В сети появилось забавное видео, как двухлетняя девочка ворует попкорн у принца Гарри на "Играх непобежденных" (Invictus Games) — международном спортивном состязании для военных-инвалидов.

В сеть проникли забавные кадры, на которых двухлетняя малышка на спортивном состязании "Игры непобежденных" ворует попкорн у принца Гарри.

По данным СМИ, девочка пришла на игру Англии и Дании вместе с мамой Хейли и папой Дэйвом Хэнсоном, призером Паралимпийских игр.

На кадрах видно, как девочка заметила, что принц отвлекся, и начала потихоньку "таскать "его попкорн из ведерка. Принц Гарри увидел это и пытался спасти свою еду, но после сам решил поделиться. Ему удалось даже немного поиграть с малышкой.

Видео: YouTube/Ирина Алексеева

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Категории: Мировые новости

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