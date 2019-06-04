Видео: Андреа Бочелли дал концерт в миланском Дуомо

Итальянский певец Андреа Бочелли 12 апреля, в католическую Пасху, дал концерт в пустом Миланском соборе. Меньше, чем за сутки его концерт посмотрели почти 25 миллионов человек.
Во время пандемии храм закрыт, но итальянские власти открыли его для Андреа Бочелли и органиста Эмануэле Вианелли, который аккомпанировал певцу.
На концерте певец исполнил несколько произведений, в том числе Ave Maria Шуберта и Sancta Maria Масканьи. Этот концерт по задумке организаторов является посланием "любви и исцеления" Италии.
Ранее БДТ вышел на собственную онлайн-сцену.
Видео: YouTube/ Andrea Bocelli
Обсуждение ( 0 )