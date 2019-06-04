Видео: Андреа Бочелли дал концерт в миланском Дуомо

За сутки концерт посмотрели 25 миллионов человек.

Итальянский певец Андреа Бочелли 12 апреля, в католическую Пасху, дал концерт в пустом Миланском соборе. Меньше, чем за сутки его концерт посмотрели почти 25 миллионов человек.

Во время пандемии храм закрыт, но итальянские власти открыли его для Андреа Бочелли и органиста Эмануэле Вианелли, который аккомпанировал певцу.

На концерте певец исполнил несколько произведений, в том числе Ave Maria Шуберта и Sancta Maria Масканьи. Этот концерт по задумке организаторов является посланием "любви и исцеления" Италии.

Ранее БДТ вышел на собственную онлайн-сцену.

Видео: YouTube/ Andrea Bocelli