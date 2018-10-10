Применение допинга: австрийский лыжник переливал сам себе кровь перед ЧМ и попал на видео

Следственные органы Германии и Австрии провели совместный антидопинговый рейд на чемпионате мира по лыжным видам спорта в австрийском Зеефельде.

Журналисты издания Vorarlberg Online опубликовали на своем сайте видео задержания австрийского лыжника Макс Хауке, который вместе с казахским спортсменом Алексеем Полтораниным и соотечественником Домиником Бальдауфом уже признались в применении кровяного допинга.

Перед ЧМ по лыжным видам спорта в австрийском Зеефельде следственные органы Германии и Австрии решили провести антидопинговый рейд. В ходе рейда были задержаны 5 спортсменов: два австрийских - Хауке и Бальдауф, один казахский – Алексей Полторанин и два эстонских - Карел Таммъярв и Андреас Веерпалу.

На кадрах видно, как нервничает и неловко себя чувствует спортсмен. Еще бы, ведь правоохранители застали лыжника прямо во время процедуры переливания крови.

Фото и видео: Vorarlberg Online/ Youtube