Видео: Возле Луны заметили 38 НЛО

Некоторые эксперты предполагают, что это настоящие корабли пришельцев.

Итальянский астроном опубликовал в сети видеоролик, в котором ему удалось запечатлеть 38 неопознанных объектов, пролетающих возле Луны.

Видео было снято во время кровавого затмения 27 июля. Как утверждает автор ролика необычными "летунами" точно не могут быть птицы или летучие мыши, так как фокусное расстояние камеры просто не смогло бы их запечатлеть. Астроном также отметил, что объекты движутся быстрее, чем любой известный коммерческий самолет или обломки

Эксперты не смогли найти в ролике следов видеомонтажа, что заставило многих аналитиков прийти к выводу, что на кадрах видны обломки спутника или настоящие корабли пришельцев.

Видео: youtube/The Hidden Underbelly 2.0