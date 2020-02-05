Видео: В центре Москвы был избит сотрудник ФСБ

Сотрудника ФСБ избили двое мужчин у ресторана "Жигули" в самом центре Москвы.
Телеграм-канал BAZA сообщает, что сотрудника ФСБ избили у ресторана на Новом Арбате. Когда точно произошла драка, не уточняется. На опубликованном видео мужчину избивает сначала один человек, потом подходит второй и продолжает избиение.
Известно, что у избитого ушиб глаза, но от госпитализации он отказался. Избивавших сотрудника ФСБ удалось установить, их ищут.
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Видео: BAZA
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