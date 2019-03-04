Видео: В Выхино столкнулись два пассажирских автобуса

Сегодня утром, 4 марта, в Выхино в Москве столкнулись два пассажирских автобуса.
ДТП произошло в первой половине дня недалеко от съезда на Косинскую улицу. Сообщается, что никто не пострадал. Но из-за ДТП было перекрыто движение. Образовалась огромная пробка. Людям пришлось добираться пешком. ГИБДД предстоит выяснить все обстоятельства ДТП.
Ранее на Piter.TV: В ХМАО при столкновении двух фур и автобуса пострадали 7 человек.
Видео: ВК, Типичные Люберцы, Instagram/mylubertsy
Фото: ВК, Типичные Люберцы
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