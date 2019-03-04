Видео: В Выхино столкнулись два пассажирских автобуса

Очевидцы опубликовали в соцсетях фото и видео с места ДТП.

Сегодня утром, 4 марта, в Выхино в Москве столкнулись два пассажирских автобуса.

ДТП произошло в первой половине дня недалеко от съезда на Косинскую улицу. Сообщается, что никто не пострадал. Но из-за ДТП было перекрыто движение. Образовалась огромная пробка. Людям пришлось добираться пешком. ГИБДД предстоит выяснить все обстоятельства ДТП.

Ранее на Piter.TV: В ХМАО при столкновении двух фур и автобуса пострадали 7 человек.

Видео: ВК, Типичные Люберцы, Instagram/mylubertsy

Фото: ВК, Типичные Люберцы