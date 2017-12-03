Видео: В Марокко автобус с пассажирами перевернулся в реку с моста

Между городами Маракеш и Сафи перевернулся пассажирский автобус. Есть погибшие.

В сети появилось видео из Марокко. Вереница машин медленно переезжала мост в момент разгулявшейся стихии, когда вышедшая из берегов бурная река затопила мост. Микроавтобус скатился на край моста, а следующий за ним большой рейсовый автобус перевернулся на бок и упал в реку.

Пассажиры оказались отрезаны от остальных сильным течением. Люди, снимающие видео, начали паниковать, так как даже не могли предугадать чем закончится их съемка. Пострадавшим ничего не осталось как вылезти на сухой бок автобуса и дожидаться помощи.

Местные жители и другие водители общими усилиями старались вытащить людей, но спасти удалось не всех. В результате аварии погиб ребенок. 36 пассажиров получили травмы.

Видео: YouTube/ TelQuel

