Видео: В Китае мужчина поймал ребенка, который выпал с 5 этажа

Случайный прохожий, увидев падающего с высоты младенца, среагировал молниеносно.

В Китае случайный прохожий спас малыша, который падал с 5 этажа.

ЧП произошло 24 мая в Китае. Мужчина проходил мимо и увидел, что из близлежащего дома с высоты 5 этажа падает маленький ребенок. Мужчина среагировал молниеносно, подбежал ближе к дому и расставил руки. Он успел затормозить полет, но от удара ребенок отлетел, упал и сам спаситель.

К счастью, оба серьезно не пострадали. Малышу провели необходимые исследования, ребенок получил незначительные травмы. А спаситель отделался небольшими ушибами и ссадинами.

Ранее: В Японии прохожий напал на школьников, 13 детей пострадало и одна девочка погибла.

Видео: CGTN