Видео: Российский "СОЮЗ-СТ" успешно стартовал с космодрома Куру со спутниками OneWeb

Российским носитель "Союз-СТ" вывел на орбиту четыре спутника связи британской компании OneWeb.

В четверг, 4 апреля, с французского космодрома Куру в в Южной Америке успешно совершен запуск российской ракеты-носителя "Союз-СТ".

"Союз - СТ" успешно стартовал с космодрома Куру. Старт состоялся в 20 часов 3 минут в штатном режиме. На борту "Союза" было 4 британских спутника OneWeb. Все они успешно выведены на орбиту Земли.

Спутники OneWeb предназначены для доступа в интернет по всему Миру. Всего компания OneWeb планирует вывести на орбиту чуть более 600 подобных спутников, которые обеспечат полностью всю Землю быстрым и качественным выходом во Всемирную паутину.

Видео: arianespace