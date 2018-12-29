Видео: Под Красноярском загоревшуюся машину тушили топором

Очевидцы сняли на видео, как тушили машину и опубликовали его в сети.

По сети разлетелось видео, которое было снято очевидцами на заснеженной трассе в Красноярском крае.

На опубликованном видео на обочине стоит машина, вокруг скопилось много людей. Одни просто смотрят в опасной близости, другие снимают на видео, ну а самые отважные тушат машину подручными средствами. Закидывают горящий моторный отсек снегом с лопаты. А один из мужчин топором разбивает капот машины, топориком же отрывает бампер у автомобиля.

Видео разлетелось по сети и вызвало немало смеха и недоумения.

Ранее Piter.TV публиковал забавное видео из Владикавказа, где жених по традиции украл невесту, но уронил ее два раза и упал сам.

Видео: Mash