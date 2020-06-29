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Видео: Огненный трактор с сеном спалил поле пшеницы в Краснодарском крае

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Очевидцы сняли на видео полыхающий трактор.

У трактора с прицепом загорелось сено.

Очевидцы сняли на видео полыхающий трактор. Сообщается, что ЧП произошло в Кавказском районе Краснодарского края. По невыясненным причинам в прицепе трактора загорелось сено. Тракторист ехал по дороге и петлял, пытаясь сбросить горящее сено на дорогу. 

К несчастью пламя попало на поле с пшеницей, и огонь уничтожил часть урожая. Ущерб устанавливается. Удалось ли спасти трактор, не уточняется.

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Видео: YouTube/СКАНДАЛИССИМО

Теги: видео от очевидцев, горящий трактор, новости краснодарского края, новости кубани
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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