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Видео: На заборе между США и Мексикой застрял испуганный енот

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Дальнейшая судьба енота неизвестна.

На заборе, который проходит по границе между США и Мексики застрял енот.

Водитель грузовика, подъезжая к КПП Отай Меса в Сан-Диего, увидел на 6-метровом заборе между США и Мексикой, что-то темное. Сначала мужчина подумал, что это большая птица. Приглядевшись, он понял, что это енот и снял его на видео. На кадрах видео видно, что енот испуган и ищет, как спуститься с высокого забора.

Мужчина сообщил на таможне о еноте, который нуждается в помощи. Ему обещали помочь животному. Местные власти на вопрос журналистов о судьбе енота ответили, что к ним никаких данных не поступало. Что произошло с енотом неизвестно.

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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