Видео: Крошик после линьки превратился в жгучего брюнета

Он не только не похудел во время линьки, а наоборот набрал вес.

У самого милого нерпенка Крошика подходит к концу период линьки. Теперь он превратился в жгучего брюнета. Об этом сообщает Фонд друзей балтийской нерпы.

По идее, за линьку Крош должен был сильно похудеть, но этого не произошло, так как наш герой не согласен с биологическими правилами. Если рыбы не дают или дают мало, начинает все вокруг крушить и выламывать дверь из вольера или из бокса. Фонд друзей балтийской нерпы

Сейчас в центре появилось много новых обитателей. Крошик очень взволнован из-за незнакомых голосов нерп и тюленей. Но увидеть он пока никого не может, так как все плавают в индивидуальных боксах.

Ранее на Piter.TV: Городские открытия: нерпенок, который считает себя человеком.

Фото и видео: Спасение тюленей 699-23-99/ ВК