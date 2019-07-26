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Видео: Кличко "завис" в прямом эфире и рассмешил зрителей

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Виталий Кличко вновь не смог выговорить фразу в прямом эфире.

Виталий Кличко не смог выговорить фразу, чем рассмешил зрителей.

Мэр Киева Виталий Кличко за время своего политического восхождения прославился тем, что регулярно смешит зрителей и пользователей сети своими высказываниями. Так и сейчас, в эфире передачи "Твоя свобода" он не смог выговорить фразу "інститут судових експертиз" ("институт судебных экспертиз"). Виталий Кличко заикался, вспоминал, повторял слог "су". И только спустя 22 секунды он смог правильно сказать фразу.

Видео: YouTube/Александр Шер

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Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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