Видео: депутаты, администрация и Игорь Саруханов поздравили женщин Выборга с праздником

Теплые слова и самые светлые, искренние поздравления для каждой женщины города прозвучали со сцены Дворца культуры.

Традиционно каждый год в преддверии международного женского праздника 8 марта со сцены Дворца культуры в Выборге звучат теплые слова и самые светлые, искренние поздравления для каждой женщины города. Так, в 2019 году праздничный концерт состоялся в минувшую среду, 6 марта, а журналисту Piter.TV выпала возможность заснять все происходящее.



В этом году в честь женского праздника в Выборге выступил знаменитый советский и российский поп-рок-певец, композитор и поэт Игорь Саруханов. Публика встретила кумира оглушающими возгласами и радостными овациями. Саруханову, судя по атмосфере, также понравилось выступать в нашем городе.



Перед началом выступления женщин тепло поздравили депутаты МО "Город Выборг", а также заместитель главы администрации Владимир Рошкович.

Отметим, что выборжанок в разные годы на сцене Дворца культуры поздравили Елена Воробей, Надежда Бабкина, "Песняры", "Иванушки", Алексей Гоман, Прохор Шаляпин, Игорь Бутман, Петр Дранга, Антон и Виктория Макарские, Нина Шацкая, Нодар Ревия, Методие Бужор, Ольга Синяева и артисты профессионального оркестра, балета и хора театра Музыкальной комедии Санкт-Петербурга.

От лица всей команды Piter.TV мы также хотим поздравить вас, наши дорогие женщины, с этим знаменательным днем и пожелать вам всегда быть самыми красивыми и счастливыми! Пусть каждый день вашей жизни будет праздником!

Видео: Piter.TV