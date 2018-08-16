Видео: страшная авария на трассе "Кола" в понедельник, 13 августа

ДТП случилось на участке трассы между деревней Селиверстово и деревней Кипуя.

ДТП случилось в понедельник 13 августа на трассе Р-21 "Кола". Об этом сообщает издание "Мегаполис".

Авария случилась на участке трассы между деревней Селиверстово и деревней Кипуя. На Мурманском шоссе столкнулось несколько машин. После столкновения машины разбросало по всей дороге. Один из автомобилей перевернулся, а еще один - загорелся.

На Мурманском шоссе образовался дорожный затор. На трассе началось только реверсивное движение. На месте аварии уже работают сотрудники МЧС, полиции и скорой помощи. После аварии были госпитализированы мужчины-водители и пассажиры одной из машин: две молодые женщины и дети - десятилетний мальчик и девочка двух лет.

Ранее сообщалось, что утром на Володарском мосту образовалась пробка из-за ДТП с маршруткой.

Видео: Мегаполис / ВК.