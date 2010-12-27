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Утром на Володарском мосту образовалась пробка из-за ДТП с маршруткой
Сегодня, 10:27
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Alena_Zinovieva
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Утром на Володарском мосту образовалась пробка из-за ДТП с маршруткой

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Пробка растянулась на 3 км, скорость движения на этом участке — 2 км/ч.

Утром на Володарском мосту автомобилисты попали в большую пробку. Всему виной ДТП с участием маршрутки. Газелька и паркетник встретились в самом узком месте и мешали проезду других машин. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

По данным "Яндекс.Карт" пробка на месте аварии растянулась не шуточная. В настоящее время она достигает 3 км. Машинам приходится двигаться на этом участке со скоростью 2 км/ч. Ситуацию усугубили ремонтные работы, которые сейчас ведутся на Володарском мосту.

Ранее мы писали, что на Октябрьской набережной в аварии пострадал мотоциклист.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

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Теги: авария , пробка на володарском мосту , что случилось 16 августа в спб
Категории: Лента новостей Новости СПб

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