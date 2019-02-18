Видео: Байкер погиб, упав с 30-метровой эстакады после ДТП

В сети опубликовано видео смертельного ДТП с видеорегистратора машины очевидца.

В сети опубликовано видео смертельного ДТП с байкером в штате Флорида США.

На опубликованном видео с видеорегистратора видно, что два байка лавируют между потоком автомобилей, перескакивая с одной полосы на другую. Первый байк притормозил во время одного из маневра, второй не успел этого сделать и зацепил своего товарища. После этого второй байк потерял управление и врезался в ограждение эстакады. Мотоциклист перелетел через ограждение, упал с 30 метровой высоты и погиб на месте происшествия.

Ранее Piter.TV публиковал видео зрелищной аварии на гонке во Флориде, где столкнулись 18 суперкаров. Водители серьезно не пострадали.

Видео: ВК