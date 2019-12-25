Выдачу ипотеки в России могут ужесточить

Банк России с 1 августа ужесточил регулирование выдачи ипотечных кредитов с небольшим первоначальным взносом.

Ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута рассказал "Вечерней Москве", жилье в ипотеку можно купить после успешного прохождения проверки банком, при этом менее выгодными стали и сами условия кредитования.

Отметим, что Центробанк с 1 августа ужесточил регулирование выдачи ипотечных кредитов с первоначальным взносом 15–20%. Надбавки к коэффициентам риска по выдаваемой с 1 августа ипотеке повысили до 50–100% в зависимости от долговой нагрузки заемщика.

Эксперт отметил, что сейчас закредитованность россиян достаточно высокая. Если такая тенденция будет продолжаться и дальше, то это может привести к ипотечному пузырю. По словам эксперта, это для экономики очень рискованно.

И в целом Центробанк именно такими способами пытается отрегулировать этот рынок, – сказал Ракута.

Он подчеркнул, что банки теперь будут тщательнее проверять заемщика, его реальный доход.

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