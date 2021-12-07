В 2021 году Россия превысит показатели по объемам введенного в эксплуатацию жилья.

Выдача разрешений на строительство жилья в России выросла на 43% с начала текущего года. Об этом на правительственном совещании рассказал российский вице-премьер Марат Хуснуллин. Чиновник выступил на совещании по социально-экономическим вопросам при участии Михаила Мишустина. Спикер напомнил коллегам о том, что с 2019 года по стране из-за перехода на счета эскроу фиксировалось снижение числа выданных разрешений на строительство.

За последний год по сравнению с аналогичным периодом у нас разрешений на строительство на 43% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Мы раскручиваем стройку, предложение, это у нас неплохо получается. Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ

Эксперт уточнил кабинету министров, что показатели объема ввода жилья по итогам 2021 года будет превышены по сравнению с аналогичным периодом в 2020 году.

Хуснуллин назвал инфляцию угрозой для строительной отрасли.

Фото и видео: YouTube / Россия 24