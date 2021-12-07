Вице-премьер призвал кабмин бороться с рисками при строительстве.

Российский вице-премьер Марат Хуснуллин назвал инфляцию угрозой для строительной отрасли. Такую позицию чиновник высказал на правительственном совещании при участии Михаила Мишустина, посвященному вопросам социального и экономического развития. При этом спикер четко видит тот фактор, что государство смогло разогнать темпы строительства и усилить рост экономических показателей.

Серьезные угрозы, связанные с развитием ипотеки, для выполнения нацпроектов и достижения поставленных президентом целей нам нужно подобрать новые решение и новые ответы на те вызовы, которые перед нами ставит и мировая инфляция. Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ

Вице-премьер заметил, что профильные ведомства подготовили инициативы, которые в дальнейшем буду обсуждаться на заседании. В текущем году кабинет министров выделил на создание федеральной инфраструктуры свыше 400 млрд рублей опережающими темпами из программы финансирования 2022-2023 годов. Данная мера помогла сохранить денежные средства от инфляции.

Хуснуллин: Трасса Москва-Казань-Екатеринбург строится с опережением графика.

Фото и видео: YouTube / Россия 24