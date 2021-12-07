Хуснуллин: Трасса Москва-Казань-Екатеринбург строится с опережением графика

Частично дорога будет сдана уже в следующем году.

Российский вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о том, что федеральная трасса "Москва-Казань-Екатеринбург" строится с опережением графика. Такой информацией чиновник поделился с коллегами на правительственном совещании по социально-экономическим вопросам. Он уточнил сроки создания автомобильной дороги М12. По данным спикера, несколько участков транспортной магистрали подрядчик сдаст уже в 2022 году.

Мы успешно реализуем программу строительства трассы Москва-Казань-Екатеринбург, и сегодня, несмотря на все сложности, по ряду участков уже идем с опережением. Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ

Напомним, что государственная трасса М-12 будет иметь протяженность более 800 километров. Дорога соединит российскую столицу с Нижним Новгородом и Казанью.

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Фото и видео: YouTube / Россия 24