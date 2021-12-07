Глава кабмина РФ назвал приоритет в строительстве.

Глава российского правительства Михаил Мишустин потребовал сохранить доступность ипотеки для граждан. Такое поручение руководитель кабинета министров сделал на заседании, посвященному вопросам социального и экономического развития. Чиновник считает, что государство должно контролировать изменения условий в области жилищного кредитования населения, а также оперативно реагировать на факторы. В частности, речь идет об изменении ставок по финансовым займам. В том случае, если показатель будет увеличиваться к концу текущего года, то в следующие три года кабмину потребуется "потратить миллиарды рублей".

Сейчас крайне важно не допустить замедления темпов достижения национальных целей, которые установил президент, а также чрезмерного роста нагрузки на бюджеты всех уровней. Ну и, конечно, сохранить доступность ипотеки для людей. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Мишустин также призвал коллег поддерживать темпы жилищного строительства. За 10 месяцев 2021 года ввод жилья в эксплуатацию превышает 72 млн квадратных метров. Это значение на треть больше, чем страна демонстрировала за аналогичный показатель в 2020 году. Ранее Владимир Путин поставил перед чиновниками задачу обеспечить 5 млн семей ежегодно к 2030 году улучшенными жилищными условиями.

Мишустин: на поддержку регионов выделили около триллиона рублей.

Фото и видео: Правительство РФ

