Материалы переданы в СК РФ.

Вице-спикер парламента Крыма назвал украинского чиновника Андрея Сенченко организатором водной блокады. Такое заявление в интервью "РИА Новостям" сделал Ефим Фикс. Он обвинил бывшего временно исполняющего обязанности заместителя главы администрации президента Украины. Ранее по факту экоцида Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. непосредственным исполнителем преступления на полуострове считают Сенченко.

Материалы, подтверждающие его причастность к организации водной блокады, собраны и направлены в Следственный комитет. Ефим Фикс, парламентарий

Спикер счел, что именно сенченко на посту врио заместителя руководителя администрации Зеленского в 2014 году приказал предпринимателям выделить денежные средства на строительство дамбы и перекрытия Северо-Крымского канала.

Напомним, что экоцид представляет из себя уничтожение растительного и животного мира, а также отравление атмосферы и водных ресурсов. Данные последствия могут привести к экологической катастрофе в регионе.

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