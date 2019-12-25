Вице-спикер Рады оценил исполнение президентских обещаний Зеленского

Руслан Стефанчук считает, что президент выполнил обещания на 20%.

Вице-спикер Верховной Рады оценил исполнение президентских обещаний Владимира Зеленского. Первый заместитель председателя парламента Руслан Стефанчук рассказал в интервью для телеканала "Украина 24" о том, что президент страны смог выполнить около 20% от предвыборных инициатив.

Около 20%, которые он сделал - это вопрос снятия неприкосновенности, ответственности за кнопкодавство и ряд других. И за первый - это неплохо. Дальше идут дела посложнее Руслан Стефанчук, первый заместитель председателя Верховной Рады

Депутат напомнил, что президентская программа рассчитана на пятилетний срок. Зеленскому предстоит заняться вопросами, связанными с системными преобразованиями и экономическими реформами.

Спикер Верховной Рады призвал изменить закон о тотальной дерусификации.