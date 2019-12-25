Вице-президент IIHF сообщил об отмене чемпионата мира-2020

Ожидается официальное подтверждение от Рене Фазеля.

Как сообщает финское издание Iltalehti, Международная федерация хоккея на льду (IIHF - прим.) по итогам совещания приняла решение отменить чемпионат мира, который должен был пройти в Швейцарии с 8 по 24 мая.

Об этом сообщил вице-президент Калерво Куммола. На данный момент руководство IIHF ждет решения властей Швейцарии, но есть уверенность в том, что чемпионат не состоится этой весной. После этого с официальным заявлением выступит глава федерации Рене Фазель.

Ранее президент IIHF заявил о невозможности перенести чемпионат мира-2020 в другую страну.

Фото: VK / @iihfhockey