Президент IIHF заявил о невозможности перенести чемпионат мира по хоккею в другую страну

Судьба турнира будет решена по итогам общего совещания с властями Швейцарии.

Глава Международной федерации хоккея (IIHF - прим.) Рене Фазель рассказал о том, что будет с чемпионатом мира по хоккею, который должен пройти в Швейцарии с 8 по 24 мая.

"На этой неделе пройдут важные переговоры по поводу турнира. Мы понимаем, что сейчас организовать чемпионат мира будет сложно. Проблема заключается в том, что мы не можем перенести турнир и не можем провести его летом. Также мы не можем провести его в другой стране. Надо провести переговоры с властями Швейцарии и советом IIHF. После этого будет принято окончательное решение. Есть ли надежда на то, что чемпионат мира пройдет в этом году? Шансы уменьшаются с каждым днем" - приводит слова Фазеля агентство "РИА Новости".

Напомним, что в связи с пандемией коронавируса многие спортивные турниры приостановили на срок от одного месяца и больше. Два клуба Континентальной хоккейной лиги, "Йокерит" и "Барыс" отказались от дальнейшего участия в плей-офф Кубка Гагарина. Руководство лиги пока не собирается делать заявление о паузе в чемпионате.

Ранее мы писали о том, что IIHF опровергла слухи об отмене чемпионата мира.

Фото: HHOF-IIHF Images