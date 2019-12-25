Вице-премьер Спыну: Молдавия не может закупать газ у "Газпрома" на кредит ЕБРР

Андрей Спыну объяснил, на что власти страны могут потратить предоставленный кредит.

Молдавия не сможет закупить газ для резерва у "Газпрома" на кредит ЕБРР Европейского банка реконструкции и развития). Соответствующее заявление в ходе эфира на местном телеканале Jurnal TV сделал вице-премьер республики, глава министерства по инфраструктуре Андрей Спыну.

У Молдавии есть соглашение на 300 миллионов с ЕБРР, были предварительно отобраны семь компаний, у которых мы можем закупить газ, "Газпром" в этот список не входит. Потратить эти деньги мы можем только на газ. Андрей Спыну, вице-премьер Молдавии

Чиновник добавил, что денежные средства нельзя направлять на компенсацию высокой стоимости газа, так как они могут только идти на диверсификацию компаний-поставщиков ресурсов. Кишинев намерен задействовать кредитные средства в том случае, если российский оператор сократит объемы поставок газа в страну минимум на 35%.

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Фото и видео: YouTube / Jurnal TV