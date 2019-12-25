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Вице-премьер Спыну: Молдавия не может закупать газ у "Газпрома" на кредит ЕБРР
Сегодня, 6:59
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Вице-премьер Спыну: Молдавия не может закупать газ у "Газпрома" на кредит ЕБРР

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Андрей Спыну объяснил, на что власти страны могут потратить предоставленный кредит.

Молдавия не сможет закупить газ для резерва у "Газпрома" на кредит ЕБРР Европейского банка реконструкции и развития). Соответствующее заявление в ходе эфира на местном телеканале Jurnal TV сделал вице-премьер республики, глава министерства по инфраструктуре Андрей Спыну.

У Молдавии есть соглашение на 300 миллионов с ЕБРР, были предварительно отобраны семь компаний, у которых мы можем закупить газ, "Газпром" в этот список не входит. Потратить эти деньги мы можем только на газ.

Андрей Спыну, вице-премьер Молдавии

Чиновник добавил, что денежные средства нельзя направлять на компенсацию высокой стоимости газа, так как они могут только идти на диверсификацию компаний-поставщиков ресурсов. Кишинев намерен задействовать кредитные средства в том случае, если российский оператор сократит объемы поставок газа в страну минимум на 35%.

В Молдавии оппозиционеры устроили протест.

Фото и видео: YouTube / Jurnal TV

Теги: андрей спыну, газ, газпром, еррр, кредит, молдавия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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