Вице-премьер Спыну: Молдавия не может закупать газ у "Газпрома" на кредит ЕБРР

Молдавия не сможет закупить газ для резерва у "Газпрома" на кредит ЕБРР Европейского банка реконструкции и развития). Соответствующее заявление в ходе эфира на местном телеканале Jurnal TV сделал вице-премьер республики, глава министерства по инфраструктуре Андрей Спыну.
У Молдавии есть соглашение на 300 миллионов с ЕБРР, были предварительно отобраны семь компаний, у которых мы можем закупить газ, "Газпром" в этот список не входит. Потратить эти деньги мы можем только на газ.
Андрей Спыну, вице-премьер Молдавии
Чиновник добавил, что денежные средства нельзя направлять на компенсацию высокой стоимости газа, так как они могут только идти на диверсификацию компаний-поставщиков ресурсов. Кишинев намерен задействовать кредитные средства в том случае, если российский оператор сократит объемы поставок газа в страну минимум на 35%.
В Молдавии оппозиционеры устроили протест.
Фото и видео: YouTube / Jurnal TV
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