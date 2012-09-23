В Молдавии оппозиционеры устроили протест

На антиправительственную акцию партии "Шор" вышли более 6 тыс. человек.

В Молдавии вновь оппозиционеры вышли на протест. Они требуют отставки руководства страны во главе с президентом Молдавии Майей Санду. Об этом сообщили в "РИА Новости".

На антиправительственную акцию партии "Шор" вышли более 6 тыс. человек. Забастовка прошла без происшетсвий.

У ворот Дворца президента и в центральном квартале Кишинева на дежурство вышли наряды полиции. Отметим, что участники акции хотели установить палатки на обочине дороги, но правоохранители призвали их перенести строения на площадь парламента, чтобы никто не пострадал.

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