Вице-премьер: Резервов газа в Молдавии хватит на месяц

Андрей Спыну рассказал о планах Кишинева делать закупки на международном энергетическом рынке.

Резервов газа в Молдавии хватит на месяц. Соответствующее заявление министр по региональному развитию и инфраструктуре Андрей Спыну сделал во время выступления перед журналистами на регулярном брифинге. Ранее он отметил, что страна не получила ответа от "Газпрома", поэтому Кишинев подготавливает альтернативные варианты развития ситуации на тот случай, если в РФ откажутся поставлять сырье.

У нас есть контракт, подписанный на 5 лет, "Молдовагаз" до 20 числа каждого месяца обсуждает с "Газпромом" объемы газа на следующий месяц. Если объемы газа на июнь не будут подтверждены, то у нас есть резервы примерно на 3-4 недели. Андрей Спыну, вице-премьер Молдавии

На текущий момент власти республики готовы закупать природный газ на международном рынке, если российская компания "Газпром" прекратит поставки в республику. Кишинев просит Москву продлить срок аудита задолженности, чтобы проект можно было реализовать за год.

Вице-премьер Молдавии сообщил об отсутствии определенности с поставками газа из РФ в июне.

Фото и видео: YouTube / Teleradio Moldova