Вице-премьер Борисов допустил разрыв контрактов авиаотрасли из-за санкций США

Специалист пояснил, что США вводит аналог "кокомовских "списков.

Вице-премьер Юрий Борисов допустил разрыв контрактов авиационной отрасли из-за санкций США. Чиновник полагает, что Вашингтон может заявить о блокировке экспорта российской высокотехнологичной продукции Москве. Информацией спикер поделился с журналистами на форуме "Госзаказ".

Администрация Байдена с сентября месяца фактически вводит "кокомовские" списки...Вопросы импортозамещения выходят для нас на первый уровень. Чем мы быстрее этим займемся и обезопасим себя в критических направлениях, тем устойчивее будем ко всем этим санкциям. Юрий Борисов, вице-премьер РФ

Напомним, что КоКом - это международная организация, которая в период ведения холодной войны составляла перечень "стратегических" товаров и технологий, которые США не мог поставлять на территорию Советского Союза и других социалистических стран.

Россия выполнила в 2020 году все планы по экспорту вооружений.

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