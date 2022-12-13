Вице-канцлер Германии назвал запоздалым решение властей ФРГ о поставках оружия Киеву

Роберт Хабек посетил с визитом Киев.

Немецкий вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек (представляет партию "Зеленые") в ходе своего рабочего визита в Киев назвал запоздалым решение правительства Германии о военных поставках Вооруженным силам Украины. Такое мнение иностранный гость высказал после рабочей встречи с местным президентом Владимиром Зеленским. Чиновник признал, что в 2021 году, когда он уже говорил о возможности эскалации регионального конфликта между РФ и Украиной,Берлин не мог или не желал предоставить запрошенную Киевом военную поддержку.

Мы изменили нашу позицию, но это заняло слишком много времени. Однако мне очень стыдно, что было слишком поздно. Роберт Хабек, вице-канцлер Германии

Напомним, что в понедельник 3 апреля утром Роберт Хабек с небольшой делегацией представителей деловых кругов Германии прибыл в Киев. Этот рабочий визит по соображениям безопасности держался в секрете сторонами. Ключевыми темами поездки стали вопросы восстановления Украины и сотрудничества с Берлином в энергетической сфере. На Украину также прибыл руководитель германского промышленного союза Зигфрид Русвурм.

Вице-канцлер ФРГ назвал поставки истребителей Украине неправильным шагом.

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