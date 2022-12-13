Вице-канцлер ФРГ назвал поставки истребителей Украине неправильным шагом

Роберт Хабек объяснил, что между отправкой танков и самолетов на Украину есть "большая разница, которую надо сохранить".

Вице-канцлер Германии, министр по вопросам энергетики и климатических изменений Роберт Хабек назвал поставки западных истребителей Украине неправильным шагом со стороны международных союзников и Берлина. Соответствующее заявление европейский чиновник сделал в эфире местного телеканала ZDF. Таким образом гость программы ответил на вопрос ведущего о том, только ли сейчас или вообще НАТО отказываются поставлять Киеву боевую авиацию. Роберт Хабек пояснил, что в ходе всего регионального конфликта Германия пыталась найти баланс между тем, чтобы оказать украинским властям максимальную поддержку, но не втянуть при этом свою страну или Европу в новую мировую войну.

Я скажу, что не считаю правильным поставлять истребители сейчас. Роберт Хабек, вице-канцлер ФРГ

Роберт Хабек пояснил, что сейчас не совсем ясно, где именно находятся "красные линии", такие опасения были в том числе и после отправки танков для ВСУ. Однако в Германии видят огромную разницу между боевыми танками и истребителями или военно-морской техникой, которую требуется сохранить, по словам немецкого министра.

Вице-канцлер ФРГ Хабек: Берлин отказывает Киеву в танках из-за прошлого Германии.

Фото и видео: YouTube / ZDFheute Nachrichten