Вице-губернатора Вологодской области задержали за вымогательство 100 млн рублей

Вместе с ним оперативники задержали главу представительства региона в Москве.

Вице-губернатора Вологодской области Дениса Алексеева задержали за вымогательство 100 млн рублей. Об этом сообщил "Коммерсантъ".

Вместе с ним оперативники задержали главу представительства региона в Москве Кирилла Бочарова. Отмечается, что чиновники требовали крупную сумму от руководства лесопромышленного предприятия за продление договора аренды лесных участков под вырубку и общее покровительство. Обоим предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. По предварительным данным, Алексеев и Бочаров отрицают свою вину.

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Фото: Piter.tv