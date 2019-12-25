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Вице-губернатора Вологодской области задержали за вымогательство 100 млн рублей
Сегодня, 13:27
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Вице-губернатора Вологодской области задержали за вымогательство 100 млн рублей

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Вместе с ним оперативники задержали главу представительства региона в Москве.

Вице-губернатора Вологодской области Дениса Алексеева задержали за вымогательство 100 млн рублей. Об этом сообщил "Коммерсантъ".

Вместе с ним оперативники задержали главу представительства региона в Москве Кирилла Бочарова. Отмечается, что чиновники требовали крупную сумму от руководства лесопромышленного предприятия за продление договора аренды лесных участков под вырубку и общее покровительство. Обоим предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. По предварительным данным, Алексеев и Бочаров отрицают свою вину.

Ранее мы сообщали, что появилось видео нападения на генконсульство России в Марселе.

Фото: Piter.tv

Теги: вологодская область, вымогательство, задержание, крупная сумма
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия,

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