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Вице-губернатор Петербурга поручил усилить контроль за незаконной торговлей
Вчера, 23:55
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Вице-губернатор Петербурга поручил усилить контроль за незаконной торговлей

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Рейдовые мероприятия по пресечению незаконной торговли прошли в районе станций метро "Ломоносовская" и "Купчино", на улице Ярослава Гашека и в Шушарах.

Вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников, после проведения прямой линии с местными жителями, поручил городскому комитету по контролю за имуществом "отработать жалобы на незаконную торговлю". Об этом чиновник заявил 2 августа в своем tg-канале.

Вчера на прямую линию поступило много жалоб жителей на незаконную торговлю. В основном это места массового скопления людей: у метро, торговых центов, ж/д переездов и других транспортных узлов.

Алексей Корабельников, вице-губернатор Петербурга

Рейдовые мероприятия по пресечению незаконной торговли ведомство провело в районе станций метро "Ломоносовская" и "Купчино", на улице Ярослава Гашека и в Шушарах. Так, освобождены незаконно занимаемые земельные участки, изъята вся реализуемая продукция, также составлены протоколы по ст. 44 Закона Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге". 

Ранее на Piter.TV: в приложении "Я здесь живу" можно проверить законность размещения торговых точек в Петербурге.

Фото: Telegram / Корабельников Онлайн

Теги: алексей корабельников, комитет по контролю за имуществом, незаконная торговля
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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