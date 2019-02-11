Уборкой снега на "Гражданском проспекте" занимался Николай Бондаренко

Все выходные активисты помогали дворникам чистить улицы нашего города.

Все выходные в Петербурге проходил субботник. Практически все сотрудники администрации вышли убирать от снега и наледи улицы нашего города. В воскресенье, 10 февраля, убирать Калининский район вышли работники комитетов Смольного. Об этом сообщают городские СМИ.

Так у станции метро "Гражданский проспект" помогал убирать снег жилищной инспекции вице-губернатор Николай Бондаренко. Также очевидцы заметили среди активистов главу администрации Василия Пониделко.

На выходных на помощь дворникам пришли администрация, чиновники, горожане и даже дети.

Видео: Калининский район - территория развития/ВК