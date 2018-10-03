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Петербуржцы сообщили об очередных выбросах в реку Смоленку
Сегодня, 12:49
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nastya960

Петербуржцы сообщили об очередных выбросах в реку Смоленку

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Очевидцы предположили, что в воду могли слить цемент.

Петербуржцы сообщили об очередных выбросах в реку Смоленку, которая разделяет Васильевский остров и остров Декабристов. Очевидцы сообщили об этом в группе ДТП и ЧП.

Вода грязного серого цвета, и утки спешат покинуть водные просторы.

очевидцы

Пользователи предположили, что в воду могли слить цемент или после сильного дождя с ливневок вся вода с улиц города стала стекать в реку и подняла ил со дна. 

Ранее власти Петербурга пообещали остановить загрязнение реки Новой и очистить ее.

Фото: ВК/ ДТП и ЧП

 

Теги: загрязнение, смоленка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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