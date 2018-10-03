Очевидцы предположили, что в воду могли слить цемент.

Петербуржцы сообщили об очередных выбросах в реку Смоленку, которая разделяет Васильевский остров и остров Декабристов. Очевидцы сообщили об этом в группе ДТП и ЧП.

Вода грязного серого цвета, и утки спешат покинуть водные просторы. очевидцы

Пользователи предположили, что в воду могли слить цемент или после сильного дождя с ливневок вся вода с улиц города стала стекать в реку и подняла ил со дна.

Ранее власти Петербурга пообещали остановить загрязнение реки Новой и очистить ее.

Фото: ВК/ ДТП и ЧП