Выборжан приглашают на показ фильма "Сережа" Георгия Данелия

Вход на мероприятие свободный, категория "12+".

В предстоящую субботу, 6 апреля, в 12.00 в детском киноклубе библиотеки на Рубежной 18 состоится показ киноленты "Сережа" режиссера Георгия Данелия. На мероприятие приглашаются как самые маленькие жители Выборга, так и их родители.

Мама пятилетнего Сережи вышла замуж, и теперь в семье появился "новый папа". Сережа называет его по фамилии — Коростелев. Возможно, это происходит потому, что Коростелев стал для мальчика не только настоящим отцом и лучшим другом — он единственный из старших, кто понимает, что имеет дело с самостоятельной личностью…

Кинолента основана по одноименной повести советской писательницы, прозаика, драматурга и сценариста Веры Пановой.

Вход на показ бесплатный.

Источник: пресс-служба библиотеки на Рубежной 18

Фото: скриншот из фильма