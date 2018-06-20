Выборжан приглашают на показ фильма "Сережа" Георгия Данелия

В предстоящую субботу, 6 апреля, в 12.00 в детском киноклубе библиотеки на Рубежной 18 состоится показ киноленты "Сережа" режиссера Георгия Данелия. На мероприятие приглашаются как самые маленькие жители Выборга, так и их родители.
Мама пятилетнего Сережи вышла замуж, и теперь в семье появился "новый папа". Сережа называет его по фамилии — Коростелев. Возможно, это происходит потому, что Коростелев стал для мальчика не только настоящим отцом и лучшим другом — он единственный из старших, кто понимает, что имеет дело с самостоятельной личностью…
Кинолента основана по одноименной повести советской писательницы, прозаика, драматурга и сценариста Веры Пановой.
Вход на показ бесплатный.
Источник: пресс-служба библиотеки на Рубежной 18
Фото: скриншот из фильма
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