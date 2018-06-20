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В Выборге пройдет мастер-класс по изготовлению поморского коча
Сегодня, 12:19
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KaterinaKono13

В Выборге пройдет мастер-класс по изготовлению поморского коча

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К участию приглашаются дети в возрасте от 8 до 12 лет.

В предстоящую пятницу, 5 апреля, в 14:00, в выборгской библиотеке на Рубежной 18 состоится мастер-класс по изготовлению поморского коча. К участию приглашаются дети в возрасте от 8 до 12 лет. 

Помимо проведения самого мастер-класса организаторы мероприятия также расскажут ребятам о том, кто являлся пра-пра-дедушкаой ледокола, почему ледокол круглобок, что означает выражение  "русский нос" и как правильно произносится: ледокол или ледодав?

Отмечаем, что принять участие в мероприятии могут дети и более старших возрастов. Вход на мастер-класс свободный. 

Источник: пресс-служба библиотеки на Рубежной 18. 

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Теги: выборг, новости выборга, новости ленобласти
Категории: Выборг, Новости Ленинградской области, Новости Выборгского района,

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