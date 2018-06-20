В Выборге пройдет мастер-класс по изготовлению поморского коча

К участию приглашаются дети в возрасте от 8 до 12 лет.

В предстоящую пятницу, 5 апреля, в 14:00, в выборгской библиотеке на Рубежной 18 состоится мастер-класс по изготовлению поморского коча. К участию приглашаются дети в возрасте от 8 до 12 лет.

Помимо проведения самого мастер-класса организаторы мероприятия также расскажут ребятам о том, кто являлся пра-пра-дедушкаой ледокола, почему ледокол круглобок, что означает выражение "русский нос" и как правильно произносится: ледокол или ледодав?

Отмечаем, что принять участие в мероприятии могут дети и более старших возрастов. Вход на мастер-класс свободный.

Источник: пресс-служба библиотеки на Рубежной 18.