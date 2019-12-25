  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Выборгский велосипедист задержан за наезд на автомобиль
Сегодня, 17:57
111
vestnick Добавить в Яндекс.Новости

Выборгский велосипедист задержан за наезд на автомобиль

0 0

Столкновение с припаркованной машиной в Выборге закончилось для велосипедиста задержанием.

5 августа патруль вневедомственной охраны в Выборге задержал на улице Мира велосипедиста, врезавшегося в машину и после этого попытавшегося скрыться. О спецоперации росгвардейцев сообщила пресс-служба УВО Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Согласно информации главного управления войск национальной гвардии, патруль как раз проезжал мимо места преступления и не смог закрыть глаза на порчу велосипедистом чужого движимого имущества. О серьезности происшествия свидетельствуют приведенные в пресс-релизе подробности: "у машины было помято и поцарапано левое переднее крыло". Выполняя свой гражданский долг, сотрудники-гвардейцы задержали гражданина на велосипеде и вызвали на улицу Мира наряд ГИБДД, которому и передали нарушителя. 

Ранее другой велосипедист решил наказать водителя "Мерседеса", бросившего бутылку на дорогу. 

Фото: Pexels 

Теги: велосипедист против mitsubishi outlander, выборг, задержание за вмятину
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии