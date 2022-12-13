Ранее гендиректором был Александр Соловьёв.

Во вторник, 10 января, Выборгский судостроительный завод возглавил Алексей Рахманов. Он занял пост врио гендиректора верфи. Об этом говорится в решении совета директоров ПАО.

Ранее гендиректором был Александр Соловьёв. Этот пост он занимал с 2012 года. Отмечается, что его полномочия прекращены досрочно. Напомним, Алексей Рахманов также с 2014 года занимает пост гендиректора ОСК, в которую входит ВСЗ.

Ранее с петербургского судостроительного завода "Пелла"намерены взыскать более 800 млн рублей. Предприятие должно было поставить заказчику 4 рыболовных траулера в рамках программы инвестквот.

Фото: Piter.tv