Выборгский районный суд помиловал иностранца, похитившего велосипеды

Суд прекратил дело за примирением сторон.

Сегодня, 5 июля, Выборгский районный суд закрыл уголовное дело в отношении гражданина Туниса, который украл два велосипеда в марте этого года. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Мужчина был обвинен по ч. 2 ст. 158 УК РФ (два эпизода). 22 марта он похитил велосипед на Федора Абрамова, 4, а в период с 22 по 23 марта – в доме 18, корпуса 1 на той же улице. Вторую кражу обвиняемый совершил для того, чтобы скрыться с места преступления, связанного с первым хищением. Общую сумму ущерба оценили в 33 тыс. рублей.

Суд прекратил дело за примирением сторон. Фигурант признал вину и возместил потерпевшим вред.

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Фото: Piter.TV