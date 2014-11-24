Почему Петербург считается "столицей маньяков"?

За последние годы подтверждений стереотипа было достаточно, однако с ним не согласны эксперты.

Северная столица уже давно считается поставщиком новостей о всевозможных зверствах и преступлениях. Городу всерьёз приписывают статус "столицы маньяков", его образ связывают с героем "Преступления и наказания" Достоевского Родионом Раскольниковым и словосочетанием "Бандитский Петербург", который в 90-х годах ввёл журналист и писатель Андрей Константинов. О том, насколько такое мнение обосновано, порассуждали журналисты Spb.aif.ru.

За последние годы подтверждений стереотипа было достаточно: помимо кейса историка Соколова, в Петербурге то и дело всплывают громкие новости о расчленении. Например, совсем недавно в Сертолово нашли человеческую голову.

Все преступления, совершённые с особой жестокостью, действительно заставляют подумать, что с городом что-то не так. Тем не менее, эксперты не спешат приписывать Петербургу статуса "столицы маньяков". По мнению декана факультета юридической психологии Московского государственного психолого-педагогического университета, редактора научного электронного журнала "Психология и право" Николая Дворянчикова, криминогенная обстановка в городе ситуативна, а громкие заголовки связаны со спецификой журналисткой работы.

Я бы сказал, что преступления совершаются везде, в СМИ попадает то, что по каким-то причинам имеет утечки. А преступления в городе, где как раз преступнику бывает очень сложно избавиться от тела, они нередко сопряжены с расчленением. Николай Дворянчиков, декан факультета юридической психологии Московского государственного психолого-педагогического университета, редактор научного электронного журнала "Психология и право"

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