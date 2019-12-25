Выборгский район готов к отопительному сезону на 40%

Валерий Савинов принял участие в работе региональной комиссии по подготовке к отопительному сезону.

Исполняющий обязанности главы администрации Выборгского района Валерий Савинов принял участие в работе региональной комиссии по подготовке к отопительному сезону. Она прошла под председательством губернатора региона Александра Дрозденко, в режиме онлайн. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

С оценкой проведения подготовительных мероприятий выступили представители областных профильных комитетов. Особое внимание губернатор Ленобласти уделил своевременному завершению работ по ремонту кровель, внутридомовых сетей теплоснабжения, подготовке территорий, с которых в прошлом отопительном сезоне поступали жалобы жителей.

На территории Выборгского района находится 2506 многоквартирных домов, которые обслуживаются 34 управляющими организациями, 70 – ТСЖ.

Исполнение управляющими организациями обязательств по подготовке жилых домов контролирует Госжилнадзор. На особом контроле в Выборгском районе находится поселок Лесогорский, из которого за прошедшую зиму поступило значительное количество жалоб на отопление. Проводятся технические мероприятия для восстановления должного уровня отопления в девяти домах поселка. На август запланирован контрольный выезд комиссии.

На территории Выборгского района в производственном цикле предоставления коммунальных услуг населению задействовано порядка 200 объектов, из которых 101 котельная, 28 водоочистных и 43 канализационных сооружений, 69 объектов комплекса гидротехнического оборудования для утилизации сточных вод, 85 водозабора, почти 200 км тепловых сетей, порядка 1000 км сетей водоснабжения и водоотведения.

Валерий Савинов, выступая с докладом, отметил, что в Выборгском районе уровень готовности по объектам теплоснабжения превышает 40%, объектов водоснабжения, водоотведения –70%, жилого фонда 56% от общего количества домов.

Также в Выборге принимают меры по укреплению платёжной дисциплины управляющих организаций.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО