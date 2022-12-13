Выборгские таможенники предотвратили вывоз старинных икон и картин

Культурные ценности остались в России.

Выборгские таможенники предотвратили незаконный вывоз старинных икон и картин из России. Об этом сообщила пресс-служба СЗТУ.

Россиянин, постоянно проживающий в США, при прохождении таможенного контроля заявил о перемещении товаров, подлежащих обязательному декларированию. Однако заключение (разрешительный документ) на вывоз культурных ценностей он не предоставил. Мужчина вёз картину Д.Г. Левицкого "Женский портрет" XIX века, картину М.К. Клодта "Пейзаж" 1869 года. Также у него было шесть старинных икон.

Вынесено постановление по статье 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и (или) ограничений на вывоз товаров из РФ). Культурные ценности остались в России.

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Фото: пресс-служба СЗТУ