Выборгские спортсмены достойно показали себя на Кубке мира по лыжероллерам

22 июля в латвийском городе Мадона завершился второй этап Кубка мира по лыжероллерам.

В латвийском городе Мадона подошел к концу второй этап Кубка мира по лыжероллерам. Об этом сообщает общественное объединение "Фаворит Выборг".

Соревнования проходили в течение трех дней. Выборгские лыжники хоть и не завоевали призовых мест, но показали себя очень достойно. Например, в спринте Виктория Ковалева пришла 7, а Ольга Плотникова - 13. На классической дистанции Ольга заняла седьмое время среди женщин, аналогичный результат среди юниорок у Виктории. В масс-старте Виктория Ковалева шестая, Ольга Плотникова - шестнадцатая. В юниорском спринте Анатолий Вахрушев - седьмой, Павел Макаров - девятый, Андрей Плужников - двенадцатый. В масс-старте Анатолий, Андрей и Дмитрий Нагаев замкнули первую десятку.

И уже сейчас ребята из Выборгской федерации лыжных гонок принимают участие в этапе Первенства России по лыжероллерам. Они проходят в Саратове, Нижегородской области.

Ранее атлеты из Санкт-Петербурга и Ленобласти завоевали 7 медалей на Чемпионате России среди слабовидящих.

Фото: Общественное объединение "Фаворит Выборг"/ ВК