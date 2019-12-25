Выборгские школьники оказались в числе победителей и призеров всероссийской олимпиады

По результатам регионального этапа в копилке Выборгского района 7 побед и 54 призовых места.

Подведены итоги регионального этапа всероссийской олимпиады школьников. В текущем учебном году ученики Ленобласти проверили свои знания по 23 предметам. По результатам регионального этапа в копилке Выборгского района 7 побед и 54 призовых места. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Победителями стали: 11-классники гимназии Выборга Эрик Васильев и Иван Забавский, ученик 9 класса гимназии №11 Выборга Роман Прокопов, 11-классник школы №10 Выборга Станислав Лобанков, ученица 11 класса Рощинского центра образования Джамиля Грузкова, ученица 11 класса Каменской средней школы Анна Потылицына.

Лидерами олимпиадного движения стали обе выборгские гимназии и школа №10.

Ранее выборгская "Десяточка" стала лучшей спортивной командой в Ленобласти.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО