Выборгские гонщики оказались в числе победителей 52-го мотокросса

На Батарейной горе на старт вышли около 50 спортсменов из разных городов.

В Выборге 23 февраля прошел традиционный зимний 52-ой мотокросс, приуроченный ко Дню защитника Отечества. Выборгские гонщики оказались в числе победителей. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

На Батарейной горе на старт вышли около 50 спортсменов из Петербурга, Пскова, Пушкина, городов Ленобласти (Выборга, Всеволожска, Соснового Бора) и республики Карелия. Проводилось 10 классов по два заезда в каждом. Выборгские гонщики оказались в числе лучших.

Организаторами 52-го зимнего мотокросса является АНО "ЦДПО "Федерация мотоциклетных видов спорта "Фаворит" при содействии администрации МО "Выборгский район".

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО