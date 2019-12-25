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Выборгские гонщики оказались в числе победителей 52-го мотокросса
Сегодня, 11:11
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nastya960

Выборгские гонщики оказались в числе победителей 52-го мотокросса

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На Батарейной горе на старт вышли около 50 спортсменов из разных городов.

В Выборге 23 февраля прошел традиционный зимний 52-ой мотокросс, приуроченный ко Дню защитника Отечества. Выборгские гонщики оказались в числе победителей. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

На Батарейной горе на старт вышли около 50 спортсменов из Петербурга, Пскова, Пушкина, городов Ленобласти (Выборга, Всеволожска, Соснового Бора) и республики Карелия. Проводилось 10 классов по два заезда в каждом. Выборгские гонщики оказались в числе лучших.

Организаторами 52-го зимнего мотокросса является АНО "ЦДПО "Федерация мотоциклетных видов спорта "Фаворит" при содействии администрации МО "Выборгский район".

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Теги: выборгские гонщики, день защитника отечества, мотокросс
Категории: Лента новостей, Выборг,

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